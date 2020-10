Pakken hasj drijven naast de kinderboerderij: ‘Opmerkelijk, maar dat drugs rondgaan is niet nieuw’

BREDA - Opeens drijven er dinsdagmiddag stevig gesealde pakjes drugs voorbij in het water aan de Wuustwezelstraat in de Hoge Vucht in Breda-Noord. Opmerkelijk, noemt wijkraadvoorzitter Leo van den Berg de vondst. ,,Maar dat hier drugs rondgaan in de wijk is niet nieuw.”