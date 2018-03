Padel: tennis, squash en badminton in de blender

Een kort, ondoorzichtbaar racket en een baan omringd met wanden: dat is wat je nodig hebt voor een potje padel. Een sport in opkomst in Nederland, maar in Ulvenhout al jaren een begrip.

Volledig scherm Thom Janssen (23) uit Teteringen: ,,Het is vooral een leuk spelletje tussendoor.” © Martijn Schraven De Ulvenhoutse tennisvereniging UTV was in 2014 tegen wil en dank pionier aangaande de padelsport in Nederland. De club met zo’n 800 leden kreeg van de gemeente Breda geen toestemming extra tennisbanen aan te leggen. Die zouden er genoeg zijn binnen de gemeente. Twee padelbanen mochten er wél komen. ,,Je kunt het een geluk bij een ongeluk noemen”, zegt Huub Kokshoorn (61), doelend op het enthousiasme waarmee de nieu-we spelvariant is omarmd. ,,Zelf tennis ik nauwelijks meer.”

Er is deze middag een hele delegatie van de Teteringse tennisvereniging TTV te gast in Ulvenhout. Binnenkort hebben zij hun algemene ledenvergadering en de aanschaf van een eigen padelbaan staat daar op de agenda. Door hun leden alvast kennis te laten maken met het spelletje, hoopt de werkgroep de stemming straks in hun voordeel te kunnen beslissen.

Quote Relatief gezien is het makkelijker aan te leren. Je slaat bijvoorbeeld onderhands op en er zit geen lange steel aan je racket Huub Kokshoorn Thom Janssen (23) uit Teteringen speelt nu een maand of zes geregeld padel. ,,Tennis blijft mijn eerste keuze. Vooral omdat de intensiteit van het spel hoger ligt. Padel zie ik vooral als leuk spelletje tussendoor.” Niettemin is hij een van de kartrekkers voor een eventuele padelbaan bij TTV. ,,Volgens mij voegt het echt iets toe aan de club.”

Padel wordt gespeeld als dubbelspel. De puntentelling is gelijk aan die van tennis. Net als bij squash mogen de wanden gebruikt worden ,,Een van de tennisreflexen die ik heb moeten afleren, is dat je er vanuit moet gaan, dat je altijd een tweede kans krijgt via een bal die terugkomt van de wand”, zegt Kokshoorn.

Volledig scherm Huub Kokshoorn (61) uit Ulvenhout: ,,Na een middagje oefenen, speel je al een partijtje. Dat lukt je met tennis niet.” © Martijn Schraven De padelbaan is kleiner dan een tennisbaan, wat bijvoorbeeld een lob – bij tennis weinig gebruikt – tot dankbare aanvalstactiek maakt. ,,In de finesse is het echt een ander spel”, zegt Kokshoorn. ,,Relatief gezien is het makkelijker aan te leren. Je slaat bijvoorbeeld onderhands op en er zit geen lange steel aan je racket.” Kokshoorn is nagenoeg helemaal overgestapt op padel. ,,Met tennis word ik nooit zo goed meer als toen ik 18 was”, zegt hij. ,,Padel is nieuw, daarin kan ik me nog ontwikkelen.” Eenzelfde motivatie geeft ook Glen Vermeulen. ,,Sinds mijn twaalfde speel ik intensief badminton. Daarin valt voor mij niets meer te leren.”

Vermeulen kwam een jaar of acht geleden voor het eerst met padel in aanraking. ,,Op vakantie in Spanje met een groep vrienden, allemaal badmintonners. We hebben het toen twee weken lang veel gespeeld. Een week geleden heb ik het voor het eerst in Nederland gedaan. Ik overweeg lid te worden van een club. Dat kan hier zijn, bij UTV, maar wellicht ook bij TTV, als daar een baan komt.”

Patricia van Es (49) uit Teteringen stapt deze middag voor het eerst een padelbaan op. ,,Ik heb een paar keer gedacht: dat ding is te kort”, zegt ze met een knik naar het padelracket in haar hand. ,,En het is lastig de bal terug te slaan als deze kort van de achterwand terugkomt. Maar ik vond het leuk.”

Meedoen?