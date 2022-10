Paddenstoel of zwam, hoe weet je dat eigenlijk?

De BoswachterAfgelopen weekend, te beginnen met zaterdag 1 oktober, schoten de paddenstoelen en zwammen letterlijk als paddenstoelen uit de grond. Dit is een van die gezegdes die echt waar zijn. Bij mijn wandeling in de bossen kwam ik geen stap vooruit, overal zag je wel een paddenstoel of zwam staan of hangen.

En natuurlijk heb ik die in allerlei standjes gepoogd vast te leggen. Dat viel niet altijd mee en bij een van mijn vreemd liggende houdingen vroeg een bezorgde wandelaar of ik niet goed was geworden.

Het blijft schimmig

Daarnaast vroeg een medewandelaar aan mij: ,,Wanneer is het een paddenstoel en wanneer is het een zwam?” Tja het blijft wel wat schimmig in het Rijk van de schimmels. Ik probeer het zelf simpel te houden en zeg tegen alles wat een hoed en steel heeft: paddenstoel. En alles wat enkel uit een hoed bestaat of een andere vorm heeft: zwam.

Het lastige is dan weer, dat een van de meest bekende paddenstoelen vliegenzwam heet, maar om die nou vliegenpaddenstoel te noemen is ook weer wat. De vliegenzwam heeft een hele mooie hoed, maar er zijn ook paddenstoelen bij die iets minder een duidelijke hoed hebben.

Quote Wie deze padden­stoel kent weet dat er een hele rare hoed op de steel zit Frans Kapteijns

Rare hoed op de steel

Denk maar eens aan de Phallus impudicus letterlijk vertaald betekent dit onbeschaamde penis. Maar dat durfden wij niet in de boekjes te zetten en dus is de vertaling van deze Phallus impudicus in het Nederlands grote stinkzwam geworden.

Wie deze paddenstoel kent weet dat er een hele rare hoed op de steel zit, niet te vergelijken met die van een vliegenzwam. Toch is die hoed heel effectief, want de sporen worden meegenomen door insecten, die op de kadavergeur van de paddenstoel afkomen. Bij die speciale hoed zitten namelijk de sporen aan de bovenkant als een soort olijfgroene slijmerige massa.

Insecten landen op de hoed, de sporen blijven plakken aan de poten en zo verspreiden ze die sporen. Heel anders dan bij de vliegenzwam, want die moet wachten tot dat de wind ze onder de hoed meeneemt. Als er dus geen wind is, wordt dat verdomde lastig.

Quote Volgens de kenners is de film een echte aanrader Frans Kapteijns

Wolf

Zo weer even genoeg gezwam over paddenstoelen en zwammen, want beste lezers er is iets veel belangrijkers te melden. Op 12 september is namelijk een prachtige natuurfilm in première gegaan, de film Wolf. De Nederlandse filmmaker Cees van Kempen is helemaal weg van wolven en is het leven van wolven gaan verfilmen.

De film start in Duitsland, want daar vindt de geboorte plaats van de wolf die hij volgt naar Nederland, de Veluwe. Volgens de kenners is de film een echte aanrader en vanaf 15 september is deze prachtige film te zien in bijna alle bioscopen in ons land. Dus snel een kaartje kopen, want dit is een must.