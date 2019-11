Paardenvleesfraudeur Jan F. moet 2,6 miljoen euro terugbetalen

Video Plofkraak Breda: ravage is fors, maar markt en winkels open

10:14 BREDA - Opnieuw is een pinautomaat van ABN Amro verwoest bij een plofkraak. Woensdagnacht rond 03.30 uur bliezen criminelen de automaat aan de Antwerpenstraat in Breda, in het winkelcentrum Hoge Vucht op. Dinsdagnacht was een ABN-automaat in Zundert al doelwit.