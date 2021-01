Paal nieuw tuinhek door kabel: 36 buurtbewoners in de kou

De storing begon maandagavond met het uitvallen van delen van de stroomvoorziening in het wijkje de Wiek in Ulvenhout. Volgens bewoner Oscar van Hees duurde die storing slechts een paar uur, tot ongeveer 20.30 uur.

Knipperen

,,Dinsdagochtend iets na achten begon het opnieuw", vertelt Van Hees. ,,Ik zag het aan een tl-lamp, die begon te knipperen. Tl-licht is extra gevoelig voor frequentieproblemen, dus op dat moment zag ik al aankomen dat het weer mis zou gaan. Even later viel inderdaad opnieuw de stroom uit. Gelukkig waren ze er van Enexis snel bij om op zoek te gaan naar de oorzaak.”

36 huishoudens

Die werd gevonden in de voortuin van een buurtbewoner die onlangs een nieuw tuinhek had geplaatst. ,,Een van de palen voor het hek was door een kabel geslagen", zegt Tim van Ham, woordvoerder bij Enexis. ,,Vervelend, maar nadat het probleem was gevonden kon het snel worden opgelost. Vanaf 14.15 uur had iedereen in de wijk weer stroom.”