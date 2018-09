Dat zegt wethouder Johan de Beer (Dorpsbelangen, Financiën) van Zundert in een toelichting op de begroting 2018-2022. De gemeenteraad moet de begroting overigens nog goedkeuren, op 6 november debatteren de politieke partijen daarover. De voorgenomen ozb-verhoging komt dan aan de orde.

Reserve

De afgelopen jaren heeft de gemeente meer aan rioolheffing geïnd dan ze aan kosten voor riolering en onderhoud heeft gemaakt. Geld dat in die reserve is zit, is geoormerkt en kan niet zonder meer aan andere zaken worden uitgegeven. Daarom heeft de gemeente een ozb-verhoging gemeend te moeten doorvoeren waardoor wél extra geld beschikbaar komt om plannen door te voeren. ”Een uitruil van reserves”, licht De Beer toe. “Terwijl de woonlasten voor de burgers gelijk blijven.” Eind 2020 worden deze maatregelen tegen het licht gehouden en bepaalt de gemeenteraad hoe in de resterende twee jaar van deze raadsperiode plannen gefinancierd worden.

Kanteling

Het college van burgemeester en wethouders stelde afgelopen dinsdag de begroting vast. De Beer spreekt officieel van een ‘netwerkbegroting’. Het gaat niet om nieuwe inzichten, binnen het Zundertse gemeentehuis is al een aantal jaren sprake van een ‘kanteling’ in denken. Ingegeven door de nadrukkelijke wens om een zelfstandige gemeente te blijven, is Zundert veel meer de samenwerking met andere partners gaan opzoeken. “Wat we doen is maatschappelijke vraagstukken in onze gemeente niet meer vanachter het bureau behandelen, maar anderen erbij betrekken. Partners zijn bijvoorbeeld inwoners, bedrijfsleven, medeoverheden, onderwijsinstellingen, dorpsraden en regionale partijen. Afhankelijk van het vraagstuk werken we met hen samen, vragen hen om expertise of voeren we als gemeente iets zelf uit.”

Koers

Na de verkiezingen eerder dit jaar sprak de Zundertse politiek een koers af waarbij werd ingezet op een aantal belangrijke thema's. Zoals onderwijshuisvesting, het belang van bedrijventerreinen, de zuidelijke verkeersontsluiting van Zundert en de problematiek rond vrijkomende agrarische bebouwing. "Thema's die de komende jaren aan de orde zijn. De begroting beperkt zich derhalve niet tot een jaar, maar biedt juist een lange termijn raming voor de realiseren van de doelstellingen uit het politiek akkoord", aldus De Beer.

Fort Oranje