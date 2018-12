'Overwinning' voor ouders verdronken Youri Bicker (26): 'We hebben het dossier, we geloven niet in een ongeluk’

BREDA - De ouders van Youri Bicker, de 26-jarige student die in 2011 dood werd gevonden in rivier de Mark in Breda, hebben sinds november ‘eindelijk’ vrij toegang tot het onderzoeksdossier over de dood van hun zoon. Daarmee willen ze zelf onderzoek laten doen. Het gerechtshof bevestigt het nieuws. ,,Met de advocaat is afgesproken dat hij dit mag bespreken met zijn cliënten.”

Will en André Bicker ervaren het verkrijgen van het dossier als ‘een overwinning na jaren kei hard knokken’, zegt hun advocaat Sébas Diekstra tegen deze krant. ,,We hopen nu aanknopingspunten te vinden die kunnen leiden tot een heropening van het onderzoek.”

Noodlottig ongeval

Het onderzoek naar de dood van Youri, wiens lichaam op 22 december 2011 in het water langs de Markkade gevonden werd, is afgesloten met ‘een noodlottig ongeval’ als doodsoorzaak.

De ouders van Youri geloven dat tot op de dag van vandaag niet. Ze baseren zich onder meer op verhalen uit de omgeving en op de blauwe plekken die op het lichaam van Youri werden aangetroffen. Volgens een forensisch-patholoog waren deze ‘niet te verklaren en daarmee verdacht’.

Tientallen bladzijdes

De ouders denken dat hun zoon met geweld in het water terecht is gekomen en dat er dus geen sprake is van een noodlottig ongeval. Om dat aan te tonen, vroegen de ouders een kopie van het onderzoeksdossier op. Het OM wees dat verzoek diverse keren af.

In de plaats daarvan mochten de ouders onder toeziend oog van een officier de stukken bekijken. ,,Maar het gaat hier om tientallen bladzijdes met veel ingetwikkelde informatie die je zorgvuldig moet bestuderen. Dat kan niet even in een middagje”, vertelt Diekstra. Tot zijn frustratie mocht hij het dossier zelf niet inzien ‘in het kader van rouwverwerking’.

,,Een vreemde gang van zaken als je het mij vraagt. De ouders wilden juist niets liever dan er een expert naar laten kijken. Gelukkig is het ons nu gelukt. We gaan nu kijken welke onderzoekshandelingen door ons verricht kunnen worden. Hoe het Openbaar Ministerie met deze zaak is omgesprongen is voor de ouders onverteerbaar.”

‘Onzorgvuldig onderzoek’

Volgens Diekstra is er indertijd ‘onzorgvuldig onderzoek’ gedaan naar de toedracht van het overlijden’. Er is volgens hem geen sectie verricht, hoewel de doodsoorzaak en de toedracht onduidelijk waren. ,,Door de nabestaanden geen kopie van het dossier te verstrekken, waren zij niet in staat externe deskundigen alsnog nader onderzoek te laten doen’', zegt Diekstra.

Het Openbaar Ministerie was niet op de hoogte van het besluit van het gerechtshof om het dossier aan de advocaat te verstrekken. Eerder gaf hoofdofficier Yolanda de Groot in een brief aan dat het OM terughoudend is in het verstrekken van onderzoeksdossiers.

In dit specifieke geval verweet De Graaf de ouders dat zij ‘met regelmaat de publiciteit zoeken in deze zaak’. Ook beschuldigt de familie volgens De Groot ‘een concreet persoon van de moord op hun zoon zonder feitelijke onderbouwing’. Daarom vreest zij voor ‘overhaaste en onzorgvuldige conclusies’.

Politiek

Het getouwtrek om het onderzoeksdossier in de zaak-Bicker leidde tot grote verontwaardiging in de politiek. Volgens diverse Kamerleden moeten nabestaanden meer mogelijkheden krijgen om eigen onderzoek te (laten) doen rond het overlijden van een dierbare, indien er twijfel is over de doodsoorzaak.