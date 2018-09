BREDA - De pilot in de Mezz en de Graanbeurs met verruiming van de openingstijden in het uitgaansleven in de stad is geslaagd. Dat meldt wethouder Boaz Adank (VVD). De proef wordt, stelt de wethouder, zo snel mogelijk omgezet in 'reguliere regelgeving'.

De politiek besloot november vorig jaar met een motie tot een proef waarbij vier dance-evenementen mochten doorgaan tot 06.00 uur. Van maart tot en met juni heeft de pilot 'clubcultuur Breda' plaatsgevonden.

De wethouder: ,,De pilot is succesvol verlopen. Het publiek is enthousiast. De eerste avond waren er 150 bezoekers aanwezig en de overige drie avonden tussen de 500 en 700 bezoekers per avond. De organisatoren hebben de smaak te pakken en zijn inhoudelijk tevreden over de opbouw van de avonden, die door de langere openingstijden ook anders worden geprogrammeerd.'' Er is 'slechts' één klacht binnengekomen.

'We hebben elkaar direct omhelsd'

BREDA - Billy Zomerdijk van Raw Music Events, één van de initiatiefnemers van de proef met langere openingstijden bij dance-evenementen in de binnenstad, is dolblij dat het nu rond is. ,,We hadden er wel vertrouwen in, maar waren toch ook wel wat voorzichtig. Er was nog volop overleg over.''

Zomerdijk: ,,Het ging nog over de beveiliging en wat andere zaken. We wisten niet zeker of het wel zou gaan lukken. En dan valt opeens het mailtje van de wethouder binnen. Het is voor mekaar. We hebben elkaar direct omhelsd en zijn een pilsje gaan pakken. Toch het gevoel dat het einddoel is bereikt.'' Uit de pilot 'clubcultuur' (dance-evenenten tot 06.00 uur) is volgens wethouder Boaz Adank (VVD) gebleken dat het initiatief duidelijk in behoefte voorziet én dat het eveneens mogelijk is om het uitvoeren.

Gecontinueerd

Tot het moment dat het permanent geregeld is, wordt de pilot gecontinueerd: ,,Zodat we kunnen voldoen aan de vraag.'' De politie heeft volgens de wethouder wel de wens geuit om de straatcoach duidelijker aanwezig te laten zijn. De politie heeft ook aangegeven dat de verlengde openingstijden tot 06.00 uur voor hen beter te monitoren en beheersbaar zijn als de locaties in de binnenstad zijn.