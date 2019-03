Overvallers van juwelier House of Pertijs in Breda duidelijk herkenbaar op camerabeelden getoond in Opsporing Verzocht

VIDEO Illegale bomenrooi­er zorgde voor populair wandelpad op de Spinola­schans in Terheijden

21:40 BREDA - Het blijft een apart stukje groen tussen Breda en Terheijden, de Spinolaschans. Het is een klein afgebakend gebiedje vlak voor de brug naar Terheijden. Wandelaars die ervan weten, komen er graag om over de hoge wal om de schans heen te lopen. Of ze laten er hun hond uit. Wie er loopt, heeft dat te danken aan Sjef van Loon.