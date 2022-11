Overvaller van casino in Breda dreigde iets met broertje van medewerker te doen

‘Crimineel milieu zwijgt’ over achtergron­den van onderwe­reld­oor­log tegen Bredase familie

BREDA/OUDENBOSCH - Ruim twee jaar na de mislukte moordaanslag op M. el A. en vier bedreigingen met handgranaten bij twee aan hem gelieerde bedrijven in Breda, lijken politie en justitie nog in het donker te tasten over de precieze achtergrond van deze geweldscampagne.

25 november