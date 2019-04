Overvaller krantenbezorger Zundert anderhalf jaar de cel in

BREDA/ZUNDERT - De oudste van de twee mannen die in augustus vorig jaar met veel geweld de Zundertse krantenbezorger Jack Sprenkels beroofden, moet anderhalf jaar de cel in. De rechtbank veroordeelde de man vanwege een straatroof met ‘excessief’ geweld.

De straf is vier maanden lager dan de officier van justitie twee weken geleden eiste. Dat komt omdat Ashraf C. is vrijgesproken van enkele andere dingen waarvan hij werd verdacht. Aan de beroving van Sprenkels deed de rechtbank echter niets af. Normaal staat voor een straatroof met geweld zes maanden cel, zei de voorzitter van de rechtbank. ,,Maar hier is wel sprake van excessief geweld.”

Fietstas vol kranten

De overval op de krantenbezorger gebeurde 11 augustus, nadat de 25-jarige Ashraf samen met zijn minderjarige broertje uit drinken was geweest. Het was een uur of vijf in de ochtend, Sprenkels was met een fietstas vol kranten net aan zijn ronde begonnen.

In het gezicht geschopt

Plotseling werd hij bij de hals gegrepen en achterover van zijn fiets getrokken. Hij kreeg een hand over zijn mond. Toen kwam een tweede dader die hem sloeg en in het gezicht schopte. Daarna werden Sprenkels’ telefoon, horloge en portemonnee gestolen. Hij kreeg nog een schop in zijn gezicht en toen gingen de twee er vandoor. Sprenkels bleef gewond achter met verschillende botbreuken in z’n jukbeen, oogkas en kaak.

Een zware bijbaan

Jack was begonnen met het rondbrengen van de krant vanwege het geld. Hij had het niet breed en omdat zijn vrouw in de ziektewet kwam, besloot hij, 56 jaar oud, een zware bijbaan te nemen. Elke ochtend, zes dagen in de week, bij regen en ontij bracht hij de krant bij abonnees in de brievenbus. Iedereen kende Jack. Sprenkels was namelijk een open persoon, overal aanwezig. Maar daarvan is niks meer over. Jack is een ander persoon geworden. Hij durft de krant niet meer rond te brengen, hij is wantrouwend naar onbekenden en is bang in het donker. De rechtbank kende daarom ook 2.500 euro smartengeld toe.