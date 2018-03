Overvaller Haagdijk vecht uitspraak gerechtshof aan

BREDA/'S-HERTOGENBOSCH - Farouk B. (24), de Amsterdammer die een celstraf kreeg voor de overval op een juwelier aan de Haagdijk en een carjacking in 2014, gaat in cassatie tegen zijn straf.

B. werd vorige maand in hoger beroep veroordeeld voor vijf jaar en acht maanden cel voor het plegen van een overval in 2014. Samen met twee anderen vielen ze juwelier Shivani aan de Haagdijk binnen: na de overval sloeg het drietal, samen met een chauffeur, op de vlucht. Tijdens hun race over de A27 mishandelden ze nog een man en stalen zijn auto. Bij Meerkerk werden de mannen ingerekend door de politie.

Verweren

Volgens zijn advocaat, mr. Michiel Kuyp, is zijn cliënt het met het ‘overgrote deel’ van de bewezenverklaring eens. Farouk B., die inmiddels alweer op vrije voeten is, zou zich ook 'kunnen vinden' in zijn straf, zegt de raadsman. Maar: ,,Het gerechtshof is voorbij gegaan aan een aantal verweren dat ik heb gevoerd”, aldus Kuyp. Hij spreekt van ‘twee kleine onderdelen’, maar welke onderdelen het duo wil aanvechten, dat wil Kuyp niet toelichten zonder overleg met zijn cliënt.

B. en de drie anderen stonden in 2015 voor het eerst voor de rechter. Die legde toen forse straffen op: 14 jaar voor Omar M., 13 jaar voor Farouk B., 12 jaar voor H.A. en 11 jaar voor de chauffeur van het gezelschap, A. El O.

Volledig scherm In de hoger beroepszaak dit jaar werden deze straffen flink verlaagd. Omar M. kreeg zeven jaar cel, Farouk B. en H.A. kregen een straf van vijf jaar en A. EL O. kreeg drie jaar cel opgelegd. De reden voor de verlaging: getuigen en de politie verklaarden dat de mannen op de politie schoten in hun race over de snelweg. Maar kogels of inslagen werden nooit gevonden en ook de verklaringen liepen volgens de rechter teveel uiteen. Daarom viel daarom niet hard te maken dat er echt kogels waren afgevuurd.

Enige van de vier

B. is de enige die de uitspraak nog een laatste maal wil aanvechten. Het gerechtshof in Den Bosch laat weten dat geen van de andere mannen in cassatie gaat tegen de uitspraak van het Hof in Den Bosch.