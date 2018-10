Overvaller Breda verzucht: 'Nu moest ik helemaal mijn pistool doorladen'

"Ze hadden het geld ook zo kunnen geven, dan was het makkelijker geweest. Nu moest ik helemaal mijn pistool doorladen. Het leek wel een eeuwigheid te duren.'' De woorden van de overvaller nadat hij was opgepakt. De officier van justitie eiste vrijdag in de rechtbank in Breda vierenhalf jaar cel tegen V.

Pistool

De medewerkster op de Haagdijk hoorde een pistool doorgeladen worden. Die op het Valkeniersplein kreeg het pistool zelfs in haar buik gedrukt, terwijl V. over de balie hing.

V. had schulden. Zijn cokedealers wilden nu eindelijk eens geld zien. V. snoof elke dag voor 40 tot 60 euro aan coke zijn neusgaten in. Waar hij dat van betaalde? ,,Door slinkse trucjes, wat stelerij'', zei V. vrijdag tegen de rechter. Maar hij kon blijkbaar niet alles daarvan bekostigen, want na één overval had hij nog niet genoeg. Een tweede was daarom nodig. ,,Die eerste ging zo makkelijk dat ik het nog een keer wilde doen."