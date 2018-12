Overvaller (59) buurtcafé in Breda had vuurwapen op zak en bedreigde achtervolgende eigenares ermee

UPDATE Man op scootmo­biel steekt voetganger (21) neer in Breda en weet te ontkomen

9:45 BREDA - Een 21-jarige Bredanaar is in de nacht van donderdag op vrijdag neergestoken op de Haagdijk in Breda door een man op een scootmobiel. Een verkeersruzie na een botsing zou daar mogelijk de reden van zijn. De verdachte sloeg na het incident op de vlucht. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.