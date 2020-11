Overval op Ulvenhouts gezin waar met honkbalknuppel schedel werd ingeslagen: eis tien jaar cel en tbs

Eis: 12 jaar en tbs voor doldrieste woningover­val in Ulvenhout

27 november ULVENHOUT/BREDA - Tegen de twee oud-jeugd-tbs'ers Kees en Johannes M. (25 en 22 jaar oud) is dinsdag in de rechtbank in Breda 12 jaar en tbs met dwangverpleging geëist. Ze hebben bekend verantwoordelijk te zijn voor de brute en extreem gewelddadige woningoverval in Ulvenhout op 18 juni vorig jaar.