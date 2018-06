Overval op Rijsbergs echtpaar. 'Geld, geld, anders schieten we je dood'

Het echtpaar Van Haperen woont aan de Watermanseweg, in het buitengebied van Rijsbergen. Al vijftig jaar. Vanochtend vroeg, rond kwart over vier drongen drie mannen hun huis binnen. "Ze hadden de voordeur ingebeukt. We lagen te slapen op onze kamer op de begane grond. Ik dacht dat ik droomde toen ze binnenstapten. Ik wist niet wat me overkwam. Ik werd uit bed gesleurd en ze sloegen me met een breekijzer. Geld, geld, geld schreeuwden ze, anders schieten we je dood. Maar ik kreeg niet eens de kans om geld te pakken omdat er eentje bovenop me zat. Ik kon ze niet goed zien, ik denk dat ze gemaskerd waren. Heel laf." Of de overvallers gewapend waren, kon Van Haperen niet zien.

Anmbulancemedewerkers hebben hem aan zijn verwondingen behandeld.