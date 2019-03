Overval juwelier in Breda bij Opsporing Verzocht

Toekomst­plan Claudius Prinsen­laan trekt wissel op omgeving

7:00 BREDA - Betaald parkeren voor de wijk Brabantpark in Breda blijft boven de markt hangen. Volgend jaar willen burgemeester en wethouders daar weer een onderzoek naar doen. Een jaar of vijf geleden heeft zo’n voorstel tot rumoer geleid in de buurt. Toch overweegt het college zo’n maatregel opnieuw.