Oversteek Nieuwe Prinsenkade: Breda bekijkt volgend jaar wat te doen

,,Buiten kijf staat dat onze veiligheid op de weg enorm afhangt van het gedrag van onze medeweggebruikers'', zegt een gemeentewoordvoerster.

,,Natuurlijk is ieder verkeersslachtoffer er een teveel'', refereert ze aan het ongeval van afgelopen zaterdag waarbij een 34-jarige man werd aangereden op het zebrapad aan de Nieuwe Prinsenkade. ,,We zijn nog in afwachting van de politierapporten. Dus hoe het ongeval precies is ontstaan is voor ons nog niet duidelijk.''

Wat kan anders?

Hoe de verkeerssituatie precies veranderd kan worden, is nog niet bekend. ,,Vanzelfsprekend kijken we ernaar hoe we kruispunten zo veilig mogelijk in kunnen richten. We zien en weten dat er verschillende weggebruikers met allen hun eigen wensen en behoeften samenkomen op die weg.''