Overspannen woningmarkt: zelfs tot buiten in de rij voor informatie over Park Langendijk in Breda-Zuid

Breda Jazz Festival the day after: ‘Vandaag moeten we flink aan de bak’

BREDA - Na een druk bezocht Jazz Festival, is de rust weer teruggekeerd in Breda. In plaats van swingende jazzmuziek overheerst deze maandag het geluid van veegwagens, vrachtauto’s en ook de kerkklokken zijn weer hoorbaar.

31 mei