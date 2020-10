Overslagbedrijf Loodet op Hazeldonk vecht boete na bedrijfsongeval aan

amateurvoetbal Minpunten en geldboete voor Groen Wit en voorwaarde­lijk uit competitie gezet na gestaakt duel: ‘Heeft behoorlij­ke impact’

16 oktober Het eerste elftal van Groen Wit uit Breda krijgt twee winstpunten in mindering voor zijn aandeel in de ongeregeldheden bij de gestaakte competitiewedstrijd tegen Terneuzen. Daarnaast loopt de derdeklasser nog het risico om uit de competitie te worden genomen. Bij de Bredanaars is het nieuws ingeslagen als een bom.