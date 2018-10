Overslag: festival in Belcrum Breda

video + foto's Leonne Zeegers uit Breda is nu officieel genderneu­traal: ‘Als ze mij nu niet geloven, kan ik mijn paspoort laten zien’

16:54 BREDA - Onder grote belangstelling van de pers is vrijdag het eerste paspoort uitgereikt zonder geslachtsaanduiding op het stadskantoor van Breda. Leonne Zeegers stapte vorig jaar naar de rechter omdat ze niet wenst te kiezen tussen een mannelijke of vrouwelijke identiteit. ,,Ik ben non-binary. Vroeger profileerde ik me sterk als man, dat is stoer met veel grootspraak. Maar soms ben ik ook vrouwelijk, dat is mooier, liever en een beetje slijmerig", verklaart Zeegers.