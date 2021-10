Overpeinzingen en inzichten op Poetry Wall op Markenhage College

Hoe ga je om met groepsdruk? Hoe werkt het algoritme van social media? En lees je hun algemene voorwaarden wel eens? Op Markenhage werden de laatste weken vakoverstijgende lessen in mediawijsheid gegeven. Nu is het tijd voor eigen overpeinzingen en inzichten: aan de hand van zelfgeschreven gedichten, die straks op een poetry wall getoond worden.

De poetry wall is het werk van kunstenaar Bob Driessen en is van 11 tot 22 oktober in de aula te bewonderen. ,,Jongeren praten snel met elkaar mee en dat wil je doorbreken, want zoiets gaat van kwaad tot erger. Poëzie bestaat uit gedachtes en juist door echt langer over woorden na te denken, ontstaat er iets.” Zijn kunstwerk is de komende tijd binnen Noord-Brabant vaker te zien, op middelbare scholen. Het meet anderhalve meter bij anderhalve meter, waardoor er ruimte is voor zo’n acht regels tekst.

De scholieren van HAVO-5 en VWO-5 schreven dinsdagmiddag onder begeleiding van professioneel dichters Siham Amghar en Daniel Dee gedichten over het thema. Dat ging voor de een gemakkelijker dan voor de ander. ,,Ik wil iets schrijven over influencers en hun invloed op jonge meisjes”, denkt Sterre (16) hardop na. ,,Misschien is het leuk om vier regels over de beweegredenen van die influencer te schrijven en dan vier over hoe dat meisje ermee omgaat. Zo’n confrontatie kan interessant zijn”, hint Amghar. Sarra (16) is dan al vergevorderd.

,,Vooral jonge vrouwen laten zoveel bloot zien op social media, om zoveel mogelijk likes te scoren, of om mannen te plezieren”, zegt de moslima. ,,Ik ben het tegenovergestelde. Ik laat mezelf zien en dan zie je een altijd vrolijke, intelligente vrouw die iets te vertellen heeft. Maar wel altijd in bedekte kleding. Dat wringt voor veel mensen, die dat naakte juist steeds normaler zijn gaan vinden. Ik krijg daar wel eens opmerkingen over, omdat ik niet de norm ben die je vooral ziet op social media. Dat is soms best interessant.”

Vanaf 11 oktober verschijnen dagelijks de beste gedichten op de poetry wall.