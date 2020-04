Overnachten in Koepel Breda? Het gaat er niet van komen

Het is nooit de bedoeling geweest om de Koepel te verbouwen tot een hotel, ook al is er in principe ruimte voor ongeveer 800 kamers. ,,We kregen regelmatig de vraag van mensen die bijvoorbeeld aanwezig waren bij een congres in de Koepel, of ze hier ook konden overnachten. Dat is ook een paar keer gebeurd, maar we wilden daar niet telkens een aparte vergunning voor aanvragen bij de gemeente’’, aldus de woordvoerder van Veldberg Events.