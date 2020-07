Overleven de Bredase buurthuizen corona? ‘We willen graag nog honderd jaar bestaan’

De 35 dorps- en wijkcentra in Breda hebben langzaam hun activiteiten weer opgestart. Met een beperking in uren en beperkte capaciteit. En heropening, kost ook extra geld. De gemeente springt bij met een regeling. ,,We zijn bezig alle kosten en inkomsten in kaart te brengen. Wat hadden we begroot en wat is de daadwerkelijke situatie? Ik hoop dat we aanspraak op de subsidie kunnen maken”, legt Erica van der Muren van Stichting Tientjes uit.

Want natuurlijk krijgen de centra niet zomaar geld overgemaakt. Er gelden voorwaarden als: kunnen de vaste lasten nog worden betaald, of staat het water écht aan de lippen? Tientjes is een inloopvoorziening en geen standaard buurthuis. Qua vaste lasten hoeft alleen gas, water, licht, telefoon, verzekeringen en internet betaald te worden. ,,We waren al die maanden dicht. Ik kwam hier een enkele keer om plantjes water te geven.”

Pinautomaat en desinfectiemiddelen

Activiteiten van diverse organisaties kwamen stil te liggen, wat huurinkomsten en horecaomzet scheelt. Ook werden er extra kosten gemaakt: ,,We hebben nu een pinautomaat aangeschaft. Dat zat al langer in de planning, maar dat proces is versneld. Daarnaast zijn er desinfectiemiddelen en papieren doekjes gekocht, allemaal investeringen die nodig waren om toch weer open te gaan.”

Een aantal kwetsbare vrijwilligers zijn niet inzetbaar, de inloopvoorziening kan daardoor nog niet vijf dagen per week open. ,,Ook onze bezoekers zijn kwetsbaar. Ze zijn vaak wat ouder en kampen soms met psychische problematiek. Gelukkig werken we heel goed samen met andere inloopvoorzieningen, zodat er in Breda altijd wel iets voor hen open is.”

Kleine buffer

Nee, Tientjes zal niet direct failliet gaan; er is een kleine buffer. Maar de kostenposten zijn wel groter geworden. Vooral als het coronavirus weer oplaait, wordt de noodzaak van steun urgenter. ,,We zoeken nieuwe manieren om inkomsten te genereren, maar een regeling is wel zeer welkom. We zouden dit jaar op ongeveer nul uitkomen. En we willen toch gezond blijven.”

Bij De Koe in Princenhage is dat ook het uitgangspunt. ,,We proberen weer langzaam open te gaan, maar er is heel veel weggevallen”, zegt voorzitter Tom Sanders. ,,Het is de tering naar de nering zetten. Diverse verenigingen huren bij ons. Dat is doorgegaan, maar dat is tientjeswerk.De inkomsten halen we normaliter uit de evenementen, de entree, de horeca. We hebben een sociale verantwoordelijkheid richting Princenhage en willen financieel gezond zijn. We willen graag nog honderd jaar bestaan.”

Veel geannuleerd

Waarschijnlijk maken ze bij De Sleutel in de Haagse Beemden geen gebruik van de subsidie. ,,We verhuren onze ruimtes aan sociaal maatschappelijke organisaties en dat kon gewoon doorgaan. Natuurlijk lopen we heel veel mis. We zijn een ontmoetingscentrum en er moest veel worden geannuleerd”, zegt Natasja Donkers.