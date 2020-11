Overleven als horecaman in coronatijd: Farid verkoopt nu foute kersttruien

Zonder zegening geen hubkes: ‘Vroeger gingen de bakkers met karren vol naar de kerk’

3 november BREDA - ,,Ik weet niet anders dan dat we op 3 november een hubke eten. Het is een echte traditie", vertelt een klant van bakkerij Pol van den Bogaert in Breda. Ze staat al vroeg in de ochtend, op de dag van patroonheilige Sint Hubertus, in de rij voor de bakkerszaak om een paar Hubertusbroodjes te kopen.