Overlast lachgas Effen: ‘Geen noodzaak om toezicht te continueren’

Alex maakt het spel 'Lachen Joh!', over de kracht van humor in de hulpverle­ning

MADE - Het is niet dat hij de lach aan zijn kont heeft hangen, maar met Alex van den Biggelaar is de humor nooit ver weg. In zijn contact met scholieren, straatjongeren of gedetineerden speelt zijn positiviteit een belangrijke rol.

29 april