Overlast jeugd bij bushalte Zundertse Berkenlaan

ZUNDERT - Bewoners van de Berkenlaan in Zundert zijn het beu. Sinds een paar weken hebben zij last van jongeren die rondhangen in en rond een bushalte in hun straat. De bewoners trokken al een paar keer aan de bel bij de gemeente. ,,Maar we merken niet dat er iets gebeurt", aldus één van hen.

Hij vertelt hoe vrijwel elke avond een groep jongens bezit neemt van de bushalte. ,,Aanvankelijk waren het voornamelijk jongens uit de buurt. Maar het lijkt een aanzuigende werking te hebben. Inmiddels komt er een vrij grote groep op af. Wie het zijn en waar ze precies vandaan komen, weten we niet."

Herrie en troep

Buren klagen over herrie, over auto's die, soms met behoorlijke snelheid, af en aan rijden. Over etensresten, blikjes en andere troep die achterblijft, over vernielingen, wildplassen en dealen. ,,Al kunnen we dat laatste niet hard maken", zegt een bewoner. ,,Maar er liggen wel veel van die zakjes."

De bewoners voelen zich door de groep geïntimideerd, willen daarom liever niet met hun naam in de krant en zeggen soms moeite te hebben om bij de halte in of uit de bus te stappen. ,,Het is niet prettig om door zo'n groep te moeten lopen."

Al vaker is de overlast gemeld bij de gemeente. ,,Maar wat daarmee gebeurt, is niet duidelijk", aldus één van de bewoners. ,,Als we er over bellen, krijgen we te horen dat de klacht bekend is. Meer niet."

Handhaven

Toch: ,,Ja er komt wel elke ochtend iemand namens de gemeente de troep opruimen. Maar dat is natuurlijk niet de oplossing. Om van de overlast af te komen moeten die jongen worden aangesproken, moet er worden gehandhaafd."

Maar dat gebeurt, zegt een woordvoerster van de gemeente Zundert. ,,Er is de laatste maand inderdaad meerdere keren geklaagd over overlast rond de bushalte", bevestigt zij. En dat heeft wel degelijk tot een aanpak geleid. ,,Zo voert het interventieteam handhaving extra surveillances uit om de situatie in de gaten te houden." Vooral ook in de avonduren en in het weekend.

Camera's

Verder: ,,Is de problematiek bekend bij de politie." Bovendien is besloten dat binnenkort een camera in de omgeving van de bushalte in de Berkenlaan wordt geplaatst. ,,De voorbereidingen hiervoor zijn met politie en justitie getroffen." Tot slot is het Zundertse Jongerenwerk betrokken bij de aanpak, zegt de woordvoerster.