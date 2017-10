Overheid speelt hoog spel rond Fort Oranje

Het terrein wordt in sneltreinvaart ontruimd en alle campingbewoners moeten vertrekken. Maar hoe legitiem is het eigenlijk om je als overheid een particuliere probleemcamping toe te eigenen, andermans caravans weg te slepen en de bewoners te dwingen op te krassen?

Bestuurskundigen, advocaten en politici zetten vraagtekens. De kwestie Fort Oranje in tien vragen.

Fort Oranje stond al jaren te boek als probleemcamping, waarom ging de gemeente Zundert niet eerder tot sluiting over?

De Nederlandse wetgeving, zo werd op het gemeentehuis in Zundert lang gezegd, bood niet genoeg mogelijkheden om de camping te kunnen sluiten. Het bleef veelal bij een actie van de politie, fiscus of de GGD. Sluiting van de camping was een juridische brug te ver. Om de wet te laten aanpassen, lobbyde de Zundertse burgemeester Leny Poppe-de Looff jarenlang in politiek Den Haag.

Een paar jaar geleden leek ze bij toenmalig staatssecretaris van justitie Fred Teeven gehoor te vinden voor haar probleem. Maar voordat crimefighter Teeven de camping en zijn eigenaar, huisjesmelker Cees Engel, echt de duimschroeven kon gaan aandraaien, moest de VVD’er vanwege de bonnetjesrel aftreden. En was Poppe terug bij af.

Maar afgelopen zomer greep de gemeente opeens wel in?

Volledig scherm Medewerkers van de belastingdienst gaan, begeleid door een agent, langs woningen op Fort Oranje om belastingschulden te innen. © Joyce van Belkom Na Teeven vond Poppe nieuwe, invloedrijke, politieke vrienden die haar wilden helpen in haar strijd tegen Fort Oranje. De nieuwe burgemeester van Breda, Paul Depla en zijn toenmalige Tilburgse collega Peter Noordanus hadden wel oren naar het aanpakken van de probleemcamping.



De beide PvdA-burgemeesters schakelden hun partijgenoot Lodewijk Asscher in (de nog heel even demissionaire) PvdA-minister van Sociale Zaken. In het geniep bezochten Asscher en Depla in oktober vorig jaar de camping. Ze schrokken zich kapot van wat ze er aantroffen en zetten ‘operatie bloedkoraal’ in werking, bedoeld om voor eens en altijd een einde te maken aan de praktijken op Fort Oranje.



De tv-serie bij SBS, ‘Fort Oranje; camping of krottenwijk’ afgelopen voorjaar uitgezonden, bracht de zaken vervolgens in een stroomversnelling.

Volledig scherm Medewerkers van de belastingdienst gaan, begeleid door een agent, langs woningen op Fort Oranje om belastingschulden te innen. © Joyce van Belkom

Is de wetgeving sinds afgelopen zomer veranderd dan? Ingrijpen kon toch niet?

Niet echt. Om als overheid toch in te kunnen grijpen op Fort Oranje werd de bestaande Woningwet van stal gehaald. Daarin is een bepaling opgenomen dat een gemeente voor de periode van een half jaar het beheer van een zwaar verwaarloosde woning mag overnemen. Die bepaling werd ooit bedacht voor individuele gevallen. Dus een huis in een woonwijk.

Of desnoods een caravan op een recreatiepark. Maar Zundert gebruikte de wetsbepaling om het beheer van de hele camping over te nemen. Want, zo stelt de gemeente, heel veel caravans op de camping vertonen immers ernstige gebreken. En de gemeente Zundert ging nog een stap verder. Want Zundert koos er niet alleen voor alle caravans met gebreken te laten verwijderen. Ook de caravans waar niets mee aan de hand is, moeten verdwijnen.

En wat vindt de rechter daarvan?

Volledig scherm Ontruiming Fort Oranje. © Ron Magielse/Pix4Profs Tegen de handelwijze van de gemeente Zundert werd tot nu toe een handjevol rechtszaken gevoerd. Niet alleen de eigenaren van Fort Oranje stapten naar de rechter, ook 17 bewoners spande een kort geding aan om te voorkomen dat ze van de camping zouden moeten.



Voorlopig zonder veel succes. De rechter in Breda achtte zich niet bevoegd en verwees de kwestie door naar de Raad van State in Den Haag. Slechts één campingbewoner kreeg wel wat hij wilde. Jerry Proost stapte naar de rechter omdat hij vond dat de gemeente hem niet zomaar van het een op het andere moment van de camping kon zetten en op zo’n minst moest helpen bij het vinden van andere woonruimte.



Toen de rechter liet doorschemeren dat Jerry eigenlijk wel gelijk had, bood de gemeente tijdens de zitting alsnog haar hulp aan. Een maand later had hij een nieuwe woning, tekende een verklaring van de gemeente dat hij zou zwijgen over de geboden hulp en trok de rechtszaak in.

Wat vinden deskundigen van de gang van zaken rond Fort Oranje?

Volgens de bekende bestuurskundige Paul Frissen staat de gang van zaken rond camping Fort Oranje niet op zichzelf. ,,Je ziet de laatste jaren vaker dat de overheid hard optreedt tegen zogeheten vrijplaatsen. Dat begon destijds bij burgemeester Gerd Leers van Maastricht die een woonwagenkamp liet ontruimen en dat zie je nu ook bij Fort Oranje gebeuren. Van één kant is dat wel begrijpelijk. Zo’n vrijstaat beschadigt de legitimiteit van de overheid. Er gebeuren zaken die niet mogen, iedereen weet het en een overheid die geloofwaardig wil zijn, kan dat niet zomaar over zijn kant laten gaan.’’

Dus is het optreden van de gemeente Zundert gerechtvaardigd?

Dat is maar hoe je het bekijkt, zegt Frissen. Want de kwestie heeft volgens hem ook een schaduwkant. ,,Je ziet een verschuiving in de manier waarop de overheid campings als Fort Oranje aanpakt. Waar dat voorheen via de strafrechter gebeurde, wordt nu steeds vaker de weg van de bestuursrechter bewandeld. Denk bijvoorbeeld ook aan de pogingen om de motorclubs in Nederland te verbieden. Maar daarmee doe je wel concessies aan de kwaliteit van de rechtsstaat.

Het gevaar bestaat dat die door die nieuwe aanpak verloedert. Want terwijl in het strafrecht een verdachte buitengewoon goed beschermd is, is daar in het bestuursrecht geen sprake van. Een bestuursrechter mag niet inhoudelijk oordelen, je kan in beroep waardoor ellenlange procedures ontstaan. Dat is allemaal niet in het voordeel van eenvoudige mensen zoals veel bewoners van Fort Oranje.''

Wat vinden onze Haagse politici daarvan?

De meeste politici hoor je niet over de gang van zaken op Fort Oranje. Op een enkele uitzondering na. SP-kamerlid Sandra Beckerman liet zich recent uiterst kritisch uit over de wijze waarop met de bewoners van Fort Oranje omgesprongen wordt en vraagt zich af of die handelwijze ‘wel juridisch houdbaar is.’

Kan de aanpak van Fort Oranje wettelijk door de beugel?

Volledig scherm Caravans van Fort Oranje bij Stolwerk. © Perry Roovers / MaRic Media Lastige vraag. Zoals gezegd hebben de rechters in Breda de kwestie Fort Oranje doorverwezen. Recent boog de Raad van State, ons hoogste rechtsorgaan, zich er voor het eerst over. Die moet nog met een uitspraak komen.



Juridisch adviseur Jeroen Pols van de camping maakt zich in ieder geval weinig illusies. ,,Misschien dat we uiteindelijk gelijk krijgen en oordeelt de rechter dat wat hier gebeurt niet kan. Maar dan is het te laat en de camping al ontruimd.’’ Burgemeester Leny Poppe-de Looff erkende recent in het vakblad Binnenlands Bestuur ontvallen dat de overheid met Fort Oranje ‘spitsroeden aan het lopen is’.



Andere overheidsbestuurders willen alleen off the record kwijt dat er flink wat risico's kleven aan de gekozen aanpak. Maar, zo zegt één van hen, ,,Mocht uiteindelijk blijken dat deze aanpak niet juridisch houdbaar is, dan is dat ook winst. Want dat betekent dat er dan eindelijk wel iets gedaan zal worden in de regelgeving om probleemcampings als Fort Oranje te kunnen aanpakken.’’

Hoe loopt het af met Fort Oranje?

Zolang de rechter de gemeente Zundert niet terugfluit, gaat de ontruiming gewoon door. Begin december, zo is de planning van de gemeente Zundert, is het laatste campingveld leeg. Wat de gemeente Zundert daarna met de camping gaat doen? Officieel is daar nog niets over bekend. Maar in de wandelgangen hoor je vertellen dat het volgende scenario is bedacht.

Sinds juni maakt Zundert, geholpen door de rijksoverheid, enorme kosten voor de ontruiming van Fort Oranje. In Den Haag wordt zelfs rekening gehouden met het lieve sommetje van 15 miljoen euro. Die rekening zal straks op het bordje van Cees Engel worden gelegd, nog altijd de eigenaar is van de camping. Engel zal dat bedrag kunnen betalen door de camping om-niet af te staan aan de gemeente Zundert, waarna het terrein een andere bestemming krijgt.

Wat betekent de aanpak van Fort Oranje voor andere probleemcampings in Nederland?