Overgewicht nog nadrukkelijker op de kaart, ook door corona: ‘Het is een sluimerend gevaar’

BREDA - Breda trekt alles uit de kast in de strijd tegen overgewicht. In evenementenhal Breepark hebben donderdagmiddag 32 partijen uit de stad de handtekening gezet onder een akkoord voor meer gezondheid en beweging, in de strijd tegen overgewicht. Dat gebeurde met een drive thru: vanuit de auto, coronaproof. Een hoogtepunt, maar volgens wethouder Miriam Haagh (PvdA, gezondheid) ook pas het begin.

Juist in deze coronatijd is een gezonde leefstijl volgens Haagh van groot belang. Ruim de helft van de mensen die door corona terecht komt op een intensive care heeft overgewicht. Samen met GGD West-Brabant worden ‘concrete werkafspraken’ nu verder ingevuld. Haagh: ,,Op weg naar een gezondere stad.” Deelnemers zijn huisartsen, zorg en welzijn, jeugdwerkers, sportaanbieders, kinderopvang, voedingsdeskundigen en bedrijven.

Landelijk akkoord krijgt lokaal vervolg

Landelijk is al in 2018 een preventieakkoord in gang gezet, door staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS. Dan gaat het om campagnes tegen overmatig alcoholgebruik (kartrekker Leon Meijer), om roken (Jolande Sap) en ook om overgewicht waar Miriam Haagh als voorzitter van wat heet de ‘landelijke tafel overgewicht’ de kar van trekt.

,,Ik praat met artsen, ziekenhuizen tot supermarkten. Dan gaat het over een suikertaks, de schijf van vijf, of je die kan afdwingen, om het stimuleren van reclames voor gezonde voeding.”

Hoe bereik je de mensen?

In het Bredase akkoord gaat het om drie thema's: ‘Gezond oud worden’, ‘Gezonde werkvloer’ en ‘Gezonde inwoners van Hoge Vucht’. Kernvraag: hoe bereik je de mensen.

,,Het is de tactiek van de uitgestoken hand, niet van het opgeheven vingertje. Het moet ook vanuit de mensen zelf komen. Er zijn al rookvrije sportscholen, schoolpleinen, sportcomplexen. Bij overgewicht is het iets meer een zoektocht. Voor jongeren loopt al het Jogg, ‘Jongeren op gezond gewicht’, met de scholen. Nu moeten we door met de ouders.”

Quote De risico's op hart- en vaatziek­ten, op diabetes, immobiel zijn, het is een sluimerend gevaar. Alle reden om op gezond gewicht te komen. Miriam Haagh, PvdA-wethouder gezondheid

Tussen 19 en 64 jaar lijdt 42 procent aan overgewicht, bij 65-plussers is dat 57 procent. ,,Die laatste doelgroep doet er het meest toe. De risico’s op hart- en vaatziekten, op diabetes, immobiel zijn, het is een sluimerend gevaar. Alle reden om op gezond gewicht te komen, om gezond in je vel te zitten. We kunnen ons wel op het coronavirus focussen, maar overgewicht is zo ontzettend belangrijk. Ruim de helft van de mensen die door corona wordt opgenomen op een ic heeft overgewicht. En echt fors. Het immuunsysteem werkt aanzienlijk minder.”

Meer profijt van vaccin

Haagh: ,,Al is het maar een paar procent eraf, dat levert al een enorme gezondheidswinst op. Dan is het al de moeite waard. Dan is er al meer profijt van een vaccin. Hoe voorkom je dat je op vroege leeftijd een zware zorgvraag hebt? Sportgelegenheden zijn nu gesloten, mensen zitten meer. Ik wandel structureel een uur per dag, om maar te bewegen. Maak er een half uur van, dat is ook goed. Het gaat er niet om als een gek te gaan sporten.”

Gezond bedrijventerrein

In de Hoge Vucht ligt het percentage overgewicht nog tien procent hoger. Studenten Avans gaan het project Stoere Traktaties (een idee van Aartsen Kids Foundation) uitzetten op de basisscholen in de wijk en doen onderzoek naar beweeggedrag.

Haagh is vooral ook blij met de deelname van werkgevers. Van gezond voedsel in de kantine tot meer bewegen op de werkplek. Zoals Optisport en Vitaal Breda werken aan een ‘gezond’ bedrijventerrein de Krogten.

Van Lanschot Bankiers gaat met Albert Heijn op ‘voedingssafari’ voor ‘gezondere keuzes’. Een beweegcoach en fysiotherapeut gaan in Brabantpark en Heusdenhout een beweegprogramma opzetten voor senioren. Haagh: ,,Het gaat er eerst om de krachten te bundelen. We pakken de energie op bij de lokale partners.”