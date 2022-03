Overal afsluitingen en wegomleidingen in Breda: ‘Soms kun je de stad gewoon niet meer in’

Een overle­vings­tocht van 272 kilometer door de Ardennen: voor velen een hel, voor Monica en Berry hun hobby

Voor veel mensen is 272 kilometer al best een eind. In de auto welteverstaan. Monica Dekker en Berry Snoeren uit Breda legden deze afstand onlangs hardlopend af. Niet over gebaande paden, maar dwars door de zompige Ardennen.

