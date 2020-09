Over mannen van graniet en Van Gogh als inspiratie

ZUNDERT - Ze zijn de blikvangers van een nieuwe expositie in het Van GoghHuis in Zundert. Twee immense beelden van Tom Claassen. In de tuin waar de beroemde schilder ooit zijn eerste stapjes zette, torenen ze hoog boven hun omgeving uit.

‘De mannen van Zundert’, noemde Claassen de beelden die hij samen maakte met tekenaar Roland Sohier. Als ode aan al die vrijwilligers die Zundert rijk is. Stevige mannen met een klein hartje. Precies als de beelden. Ze ogen als graniet, maar zijn stiekem van zacht piepschuim.

Open weekend

Volledig scherm Plaatsen van de beelden 'Mannen van Zundert' van de Bredase kunstenaar Tom Claassen.in de tuin van het Van GoghHuis eerder deze week © Pix4Profs / Jan Stads De ‘mannen’ sluiten aan op een expositie die dit weekend opent in het Van GoghHuis. Gewoonlijk is zo’n opening een moment met een hapje, drankje en praatje. Niet dit keer. Kan niet in coronatijd. Te groot risico op een Grapperhausje. Daarom is besloten het hele weekend, twee dagen lang, de deuren te openen voor wie maar wil. Zo spreidt het publiek zich over tijd en ruimte.

De expositie is bijzonder. In omvang: heel het gebouw tot en met het restaurant is ermee gevuld, maar ook inhoudelijk. Er wordt werk getoond van een kleine 35 kunstenaars. Voor het leeuwendeel nieuwe aanwinsten, kunst die het Van GoghHuis kreeg van de makers.

Zelfde basis, totaal ander werk

Veel van die kunstenaars verbleven enige tijd in het gastatelier naast het Van Goghkerkje in Zundert. Ze lieten zich inspireren door de geboortegrond van de schilder, door Van Gogh zelf en door de lommerrijke omgeving. Toch, al is de basis identiek, het resultaat is zeer divers.

Volledig scherm Stefan Peters © Van GoghHuis, Zundert

Neem de indrukwekkende vlakken waarin Anja Hop en Peter Svenson het pigment van boombladeren van het kerkhofje naast de Van Goghkerk verwerkten en zet er het goud-oplichtende werk van Stefan Peters naast. Een enorm verschil.

Duizelingwekkende diversiteit

Volledig scherm Lotte van Lieshout, After Van Gogh's ‘La Berceuse’ © Van GoghHuis Zundert Sef Peeters gebruikte Engelse drop voor zijn dahliavelden, Lotte van Lieshout schilderde een La Berceuce op verpakkingsmateriaal. Tanhé Klein fotografeerde een Jo Bonger en gebruikte Floor Snel als model. Floor zelf maakte een ingenieus werkje geïnspireerd op bladeren die het Zundertse gemeentehuis sieren.

Zo gaat het maar door. Geen werk is hetzelfde. Materiaal, inhoud, techniek. Er is een duizelingwekkende diversiteit. Alles gebaseerd op die ene schilder die nooit verveelt, maar nog altijd inspireert.

Overigens is de expositie gekoppeld aan een uitwisseling met PARK in Tilburg, Hun curatoren logeerden in het gastatelier en maakten werk voor het Van GoghHuis. Daarnaast maakten ze een keuze uit kunstenaars die in Zundert hebben gewerkt en tonen dat in hun eigen ruimte.

De expositie in het Van GoghHuis is t/m 28 februari. Nabeeld bij PARK is van 12 september tot en met 25 oktober.