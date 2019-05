OV-staking verbroedert: ‘Ik moet toch rijden en er kunnen extra mensen mee’

De staking van het ov werkt verbroederend. Online bieden mensen aan om onbekenden mee te laten rijden. Zo ook Anneleen de Voogd uit Vlissingen. Ze is de hele dag bij haar ouders in Katwijk en plaatste op Twitter een berichtje dat iedereen die tussen Vlissingen, Middelburg, Goes, Bergen op Zoom, Rotterdam, Leiden, Den Haag en Katwijk, welkom is om met haar mee te rijden.

,,Gisteravond las ik al het nieuws over de stakingen. Ik moet toch rijden en er kunnen nog drie extra mensen mee. Iemand vroeg of ik haar kon ophalen in Schiedam, dat vond ik ook geen probleem. Diegene moest alleen om een andere tijd weg dan ik, dus dat ging niet door. Vanmiddag neem ik iemand uit Leidschendam mee. Ik ken haar niet, maar het wordt vast gezellig. Voordat ik naar huis ga, rijd ik nog langs de treinstations in Vlissingen en Middelburg om te kijken of daar mensen zijn die mee willen rijden”, vertelt ze.

Meer auto’s verhuurd

De een zijn dood is de ander zijn brood. Niels Pannekoek is eigenaar van autoverhuurbedrijf All Rent aan de Konijnenberg in Breda. Hij vaart wel bij de staking in het openbaar vervoer. ,,Wij hebben op zijn minst een stuk of acht auto’s meer verhuurd dan normaal. Je kunt ervan uitgaan dat dat door de staking komt. Maandag klopten er al mensen bij ons aan en dinsdagochtend waren er nog een paar die dringend een auto nodig hadden. We zijn er natuurlijk blij mee” , aldus Pannekoek.