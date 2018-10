Oudste relikwieën NAC Museum lopen gevaar

hup nacBREDA - Wellicht weten te weinig mensen van het bestaan van het NAC Museum. Eenmaal binnen val je van de ene verbazing in de andere: dit is een prachtige duik in de roemruchte historie van de club. Maar er is gevaar: als er geen klimaatbeheersingssysteem komt, lopen de oudste relikwieën absoluut gevaar.

De oprichtingsnotulen uit 1912, bijvoorbeeld. 106 jaar oud, de kwaliteit van het papier is broos. De hittegolven van afgelopen zomer waren ook in het museum merkbaar, in het bioscoopje liep de thermostaat op tot ongeveer 40 graden. Het museum bevindt zich onder Vak G en heeft een plat dak. De zon staat er de hele dag op.

Ja, er is airconditioning. ,,Maar die heeft de capaciteit om een kleine ruimte te koelen. Daar staan de computers, die ook oud zijn en moeilijk tegen hitte kunnen", legt John de Leeuw van het museum uit.

Crowdfundingactie

Ze hebben een crowdfundingactie lopen. Het doel: 15.000 euro. De hoop is gevestigd op de NAC-supporters en -sponsors. ,,De gloeilampen zijn al vervangen door LED-verlichting. Dat scheelt veel, maar niet genoeg."

Het museum heeft zo'n 650 donateurs, die een tientje per jaar opleveren. Daarnaast komen er zo'n duizend bezoekers per jaar, maar voor grote groepen wordt een prijsje gemaakt, kinderen tot 16 jaar betalen een gereduceerd tarief.

Database

De Leeuw vermoedt dat lang niet alle NAC-supporters weet hebben van het museum. Hij en de andere vrijwilligers steken al hun energie in het museum zelf. In de historie, in wat NAC betekent, in de ziel van de club. ,,Wat zou het gaaf zijn als een bezoeker hier komt met een vraag over zijn opa, die vroeger bij NAC gevoetbald heeft", fantaseert De Leeuw.

"Dat hier een beeldscherm staat en gelijk alle informatie voorhanden is. Daar zijn we nu volop mee bezig: we hebben een database met alle spelers, alle statistieken en die willen we koppelen aan foto's, krantenartikelen, beeldmateriaal."

Maar eerst dat klimaatbeheersingssysteem. ,,We hebben een vrij hoge capaciteit nodig. Beneden is een grote ruimte, maar er is een aparte bioscoop en aparte ruimtes. Bovendien hebben we een archief, dat ook niet mag beschadigen. Dat archief wordt steeds groter, er worden nog dikwijls pareltjes aangeboden. Daarmee kunnen we het museum eens in de zoveel tijd aanpassen, zodat het aantrekkelijk blijft om terug te komen."

Kampioensvaandel

Dit wordt met de reguliere geldstromen gefinancierd. Maar veranderingen in de inrichting vereisen ook investeringen. Er staat nog wel meer op het wensenlijstje. Een invalidenlift ontbreekt, de computers zijn flink verouderd. Maar het klimaatbeheersingssysteem is urgent: onder de huidige omstandigheden lijdt ook de linnen kampioensvaandel uit 1921.