Ouders verbaasd en geïntimideerd door brief van Jeugdzorg over zwartboek

Turkse stichting: 'Niet alle emoties linken aan moskee Bre­da-Noord'

7:00 BREDA - Dat de emoties over de bouw van de Turkse moskee in Breda-Noord zouden oplopen, dat had Hasan Barut (42) wel verwacht. ,,Zoveel mensen, dat niet. Maar niet alle emoties zijn te linken aan de moskee. Er is meer aan de hand in de wijk.''