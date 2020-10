Ouders over het zwartepietendebat: ‘Laat hem snel 6 jaar zijn, dan zijn we ervanaf’

update + video Politie vindt duizenden liters chemica­liën voor levensge­vaar­lij­ke drug Fentanyl in Breda

29 oktober BREDA - In een loods vlakbij Breda is tweeduizend liter chemicaliën gevonden. Agenten zijn donderdag in de namiddag binnengevallen. Volgens experts van het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) kan van het spul Fentanyl gemaakt worden. ,,Dit wordt beschouwd als een van de meest dodelijke drugs”, stelt de politie. Die laat weten dat er niemand is aangehouden.