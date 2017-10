Ouders én bewoners blij met Bredase zorgwoningen

BREDA - De Leistraat in de wijk Zandberg West heeft er veertien bewoners bij. Het ouderinitiatief van Stichting Wierde voor een woonzorgcomplex voor hun kinderen met verhoogde kans op psychoses, is af. "We boffen ermee."

Hinko Martens (48) heeft voor langere tijd op zichzelf gewoond. Daarom is het voor hem even wennen in zijn nieuwe huis waar 24 uur per dag begeleidende zorg aanwezig is. "Het is een overgang, maar we boffen ermee. Alles is nieuw", vertelt hij. Martens is een van de bewoners met een verhoogde kans op psychoses. Hij werkt een aantal dagen per week bij de groenvoorziening en houdt daarnaast van koken. Zo kookt hij regelmatig voor de rest van de groep.

Zelfstandige woningen

Het woonzorgcomplex van Stichting Wierde bestaat uit veertien zelfstandige woningen, een gemeenschappelijke eet- en zitkamer en een binnentuin. Iedere bewoner heeft een persoonlijke begeleider die ondersteunt waar nodig is. Samen wordt een zorgplan opgesteld met doelen en behoeften.

Frans Raeijmaekers en Desiree Dikmans zijn bestuursleden van de stichting en tevens ouders. "Mijn zoon Tim zei: 'Wauw, waar ben ik terecht gekomen?' Hij is er heel blij mee. Zelfstandig wonen was voor hem niet haalbaar", vertelt Dikmans. De zoon van Raeijmaekers, moet nog even wennen. "Hij gaat van op zichzelf wonen naar een woonvorm waar meer ondersteuning mogelijk is. Maar hij zegt wel dat hij de goede keuze heeft gemaakt", aldus Raeijmaekers.

Sponsoring

Zeven jaar geleden zijn de ouders de stichting gestart met het oog op de toekomst. Raeijmaekers: "We hopen dat dit ons meer rust geeft en dat de zorg er ook zal zijn als wij die niet meer kunnen bieden." Wel blijven ze nauw betrokken. Zo hebben de bewoners zelf, met hulp van ouders, kennissen en vrienden, hun huizen ingericht. De inrichting van de gemeenschappelijk ruimte en de tuin wordt door Stichting Wierde en ASVZ, de zorgverlener, gezamenlijk gedaan. Dat hebben ze kunnen doen door sponsoring. "We hebben flink gesprokkeld. Bedrijven, vrienden en bekenden hebben geld gestort en dat geven we met beleid uit aan duurzame spullen. Maar we moeten nog lampen, planten, schilderijen en aankleding voor in de tuin hebben", vertelt Dikmans.

Zondagochtend is wandelochtend

Jason Luscombe is teamleider zorg in het wooncomplex. Naar eigen zeggen heeft hij zo'n woonvorm nog nooit gezien. "Het is uniek. Alle bewoners hebben hetzelfde ziektebeeld en herkennen dat ook bij elkaar. Ze kunnen hier langdurig blijven wonen. Dat geeft hen rust."

Het ziektebeeld laat zien dat het aangaan van vriendschappen lastig is. Toch ziet Luscombe dat er contacten worden opgebouwd. "Een groepje wandelt op zondagochtend. Er willen steeds meer bewoners mee. Ook hebben we ideeën gehoord over een dartbord en filmavond. Dat gaan we bespreken."

Te weinig groen in de wijk?

Omwonenden waren door de komst van het complex bang voor parkeeroverlast, verdrukking en te weinig groen in de wijk. Wat zij nu vinden? "Ik heb het gevoel dat de buurt in de steek is gelaten door sociale partijen, zoals de gemeente. Ik heb haar nu gevraagd al het mogelijke te doen om de situatie te repareren, zoals zoveel mogelijk natuur terug te brengen", vertelt Jan Willem Messer, een van de omwonenden.