Ouders die veel geld over hebben voor onderwijs: particuliere basisscholen in opmars

Steeds meer ouders zoeken daarom in particulier onderwijs naar de juiste begeleiding voor hun kinderen. Particuliere basisscholen zijn hierdoor in opmars en het aantal groeide van 35 in 2015 naar zo’n 60 in 2018 blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureaus Oberon en SEO Economisch Onderzoek. In totaal volgden 3400 leerlingen in 2018 onderwijs op een particuliere school. In 2013 waren dat er nog zo’n 2600, een stijging van ruim dertig procent in vijf jaar.