Ouderenuurtje bij supers: ‘veel te vroeg’ en ‘stigmatiserend’

Gratis mondkapjes voor lage inkomens nu deurbeleid niet overal hetzelfde is in Brabant?

30 september Gratis mondkapjes voor mensen met een laag inkomen? Nu mensen zonder mondkapje in supermarkten en musea geweigerd mogen worden, pleit de vakbond FNV voor gratis mondkapjes in de regio Brabant-Zuidoost. Zeker nu er verschillen in het deurbeleid ontstaan in de regio.