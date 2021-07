Ouderen leven op van Football Memories bij NAC

Foto's, kranten, fragmenten

Pilot

Willem II

Het project is in 2018 begonnen bij Willem II. Initiatiefnemer Arjen Pijfers zag in Schotland bij de club Aberdeen wat het praten over voetbal doet met ouderen. ,,Mensen die geen idee hebben wat ze zojuist als lunch hebben gegeten, lepelen met gemak alle spelersnamen op van het Engelse elftal dat in 1966 wereldkampioen werd”, zei Pijfers eerder tegen BN DeStem. In Tilburg is het project al jaren een succes. Pijfers: ,,Het effect is groot. Kinderen zien een vader die geestelijk aan het afglijden is enorm opleven als hij over voetbal praat. ‘We zien de oude Kees weer’, hoor je dan bijvoorbeeld.”