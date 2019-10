Ouderen in Zundert kwiek dankzij inzet buurtsportcoaches

Heroïne­junk Jacob van H. beroofde vrouw van tas in Breda: ‘Last van verslaving’

12:19 BREDA - De beroving van een 24-jarige vrouw op de Roeselarestraat in Breda op 2 maart is gepleegd door een heroïnejunk. Bredanaar Jacob van H. (41) heeft vrijdag bij de rechtbank bekend dat hij de vrouw van haar tas beroofde en dat hij daarna samen met zijn vriendin met de twee pinpasjes is gaan pinnen.