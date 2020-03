Oudere vrouw met coronavirus opgenomen in Amphia Ziekenhuis Breda

BREDA - Ook in het Amphia Ziekenhuis in Breda is een patiënte met het coronavirus opgenomen. Het gaat om een oudere vrouw uit de regio die op één van de quarantainekamers in het ziekenhuis ligt. Ze maakt het naar omstandigheden goed.

De vrouw is zondagavond binnengebracht in het ziekenhuis met ziekteverschijnselen die wezen op besmetting met het virus. Omdat de vrouw eerder contact had gehad met iemand anders bij wie het virus is vastgesteld, werden direct alle voorzorgsmaatregelen van kracht. Dinsdagochtend werd uit een eerste test duidelijk dat ze drager is van het virus. Vanmiddag volgt vrijwel zeker de definitieve bevestiging van het RIVM dat ook nog naar de testresultaten kijkt.

Ook bracht het RIVM dinsdagmiddag een andere besmetting in Brabant naar buiten: een vrouw uit Eindhoven, die met haar familie in Trentino (Italië) was geweest, heeft het virus ook.

Volledig scherm De quarantainekamers hebben een dubbele deur. In de sluis trekt het personeel beschermende kleding aan en doet het daar ook weer uit. © Beeld Werkt

Met de vrouw gaat het volgens Amphia-microbioloog Jan Kluytmans naar omstandigheden goed. Ze is niet in levensgevaar. Het personeel van het ziekenhuis is vanochtend ingelicht over de patiënte. Vanwege de opname van de vrouw zijn de regels voor bezoek in het ziekenhuis aangescherpt. Bezoekers die grieperig zijn wordt verzocht voorlopig het ziekenhuis te mijden, dat geldt ook voor polibezoeken. ,,Ben je grieperig en heb je koortsverschijnselen, neem dan telefonisch contact op met de poli om te overleggen’’, is het advies van Kluytmans. Ook mogen er maximaal nog maar twee bezoekers bij een patiënt. De microbioloog: ,,Die regel hadden we al, maar daar werd niet altijd even streng op toegezien. Nu wel.’’

Quote De mondkapjes die standaard bij de patiëntenkamers liggen, hebben we daar weer verwijderd. Die kunnen we zelf goed gebruiken. Temeer omdat we merken dat die momenteel veel verdwijnen in ziekenhui­zen. Jan Kluytmans, Microbioloog Amphia

Het Amphiapersoneel is vanochtend ingelicht over de opname van de coronapatiënte. Volgens Kluytmans lopen zij en andere patiënten of bezoeker geen gevaar door de vrouw besmet te worden. ,,Omdat we direct alle voorzorgsmaatregelen hebben genomen bij de opname is het risico dat deze persoon anderen heeft besmet, nihil. En omdat ze nu op een quarantainekamer ligt is dat risico er ook niet.’’

Volledig scherm De beschermende kleding die gebruikt wordt in de quarantainekamers. © Beeld Werkt

Kluytmans is niet verrast door de opname. ,,Je wist dat dit zou komen. Maar zo snel al, heeft me wel verrast. Dat had ik vorige week nog niet gedacht.’’ Hij verwacht dat de komende tijd er meer coronapatiënten in het Amphia zullen volgen. ,,Daar zijn we op voorbereid.’’

Een mogelijk probleem voor het Amphia en andere ziekenhuizen is mogelijk wel, mocht het coronavirus heel erg lang aanhouden en tot heel veel besmettingen leiden, de beschikbaarheid van mondkapjes. De microbioloog: ,,De schaarste daaraan is nu al enorm. Daarom hebben we besloten de mondkapjes die we nu standaard bij al onze patiëntenkamers hadden liggen, weg te halen. Die houden we liever even zelf. Temeer omdat we zien dat veel mondkapjes uit ziekenhuizen verdwijnen.‘’