Oudere man rijdt met scootmobiel in sloot bij Prinsenbeek

PRINSENBEEK - Aan de Polderweg in het buitengebied van Prinsenbeek is woensdagmiddag een oudere man met een scootmobiel in de sloot terecht gekomen.

De man werd opgemerkt door een vrouw die over de Polderweg kwam. De man lag met zijn scootmobiel in een diepe sloot waar water in stond.



De vrouw probeerde de hulpdiensten te bellen, maar dat mislukte. Daarop heeft ze haar man gebeld. Hij heeft vervolgens de hulpdiensten gebeld. Die kwamen massaal naar de Polderweg. Een ambulance, maar ook brandweer en politie kwamen ter plaatse.

De agenten arriveerden als eerste. Zij kregen de scootmobiel, waar de man nog in zat, overeind. Het lukte echter niet om de man uit het water te krijgen, de kanten van de sloot waren te steil en te hoog.

Nadat de brandweer arriveerde is de man met een sjorband op het droge getrokken. De man was doorweekt, maar wel bij kennis. Hij is na behandeling in de ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft zijn scootmobiel meegenomen. Hoe de man in sloot terecht is gekomen is niet bekend.

Oudere man rijdt met scootmobiel in de sloot in buitengebied Prinsenbeek. © Tom van der Put