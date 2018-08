Oude tijden herleven op sportpark De Vijf Eiken

Willemen, die 13 jaar in het eerste van RAC speelde, kan zich de rivaliteit nog goed herinneren: “Bij RAC vonden we altijd dat we beter waren dan EVV omdat we meestal hoger speelden. RAC was ook de grootste van de twee. Maar als we elkaar troffen in de competitie of de beker dan ging het er stevig aan toe. De fusie heeft goed uitgepakt, maar vanavond wil ik winnen met RAC. Ik zeg:3-1.”