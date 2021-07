Oude, maar gevaarlijke acacia's verwijderd in de Heuvel: ‘Uiteindelijk is het beter zo’

BREDA – Met gemengde gevoelens keken bewoners aan de Van der Duyn van Maasdamstraat toe hoe twee oude, enorme acacia’s vrijdagmiddag uit hun straat verwijderd werden. Maar, is de uiteindelijke conclusie: het is echt beter zo.

Naast de ‘horroracacia’, de boom die al viermaal door het lossen van takken auto’s de vernieling in bracht, ging nog een tweede acacia tegen de vlakte. Jan keek er vanuit zijn huis recht op. ,,Aan de top was hij inderdaad stervende, maar als je nu naar de stam kijkt valt het wel mee. Van mij had deze boom echt niet weggehoeven.”

Hij zag er gedurende de seizoenen vogels nestelen en hun werk doen. Kinderen klommen bovendien graag in de boom, omdat deze door zijn ouderdom heel wat gezwellen had die dienst konden doen als trede. ,,Ik houd van groen, ik vond het een mooi uitzicht. En het zorgde toch voor wat extra zuurstof. Nou ja, nu krijg ik ook wel wat meer licht, dat is ook wat waard”, klinkt het genuanceerd.

Een metertje of tien verderop wordt het echte probleemgeval verwijderd. ,,Deze boom gaf echt meer overlast dan profijt. Ik heb ook wel eens een tak zien vallen, nét nadat er een fietser voorbijkwam. Dat had echt anders af kunnen lopen”, zegt Nico Pons, die vanuit zijn tuin direct zicht had op de boom.

Overslastgevende bomen Van der Duyn Maasdamstraat in Breda gekapt.

Natuurlijk, je zou het klein leed kunnen noemen, maar toch. De vele vogels die de boom aantrok, schiepen er genoegen in hun ontlasting boven zijn tuin te doen, of op de auto’s. Vrijwel het gehele jaar door loste de boom bovendien zijn bladeren. ,,En als het regende, regende het in mijn tuin net wat langer door”, vertelt Pons.

Dit soort afval en overlast hoort bij bomen, natuurlijk. Maar deze boom was oud, gevaarlijk. En hoort daardoor niet in een levendige wijk. ,,Natuurlijk vond ik de boom ook prachtig. Al die vogels, al die vleermuizen die hier rondfladderden. Maar het is een gevaar. Wat mij betreft is er een tijd van komen en een tijd van gaan.”