Oude klassiekers en aanstormende talenten op Stripfestival in Breda

GroenLinks Breda niet blij: gemeente verwijdert oproep 'fiets­weg'

29 september BREDA - Bij GroenLinks in Breda zijn ze not amused. Met spraykrijt is de partij een paar dagen terug de actie 'fietsweg' gestart. De bevolking wordt opgeroepen te melden als de fiets is geruimd of de stalling vol zit. De gemeente verwijdert het spuitwerk.