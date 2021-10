Oud-voorzitter Bredase schaakvereniging begint schaakschool voor volwassenen

Vol 'reispro­gram­ma' stichting Arjati in maand van de geschiede­nis

8 oktober BREDA - De Bredase stichting Arjati haakt in op de maand van de geschiedenis, in samenwerking met andere partijen. Dat gebeurt met een druk programma, waarin de bezoekers steeds terug in de tijd reizen, naar Nederlands Indië.