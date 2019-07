Oud-voetballer Martien Vreijsen wil internationale studenten huisvesten in Zandberg

VIJF VRAGEN OVER 'BUD' Bud is een bier waarvoor je je stoel uitkomt: ‘We mikken op een jonge, diverse groep’

7:04 Bezoekers aan het Nederlandse hoofdkantoor van AB InBev in Breda kunnen er niet omheen: ‘The King of Beers’, zoals Bud in de VS wordt geprofileerd, is breed afgebeeld op de balie bij de entree. Ook elders in het gebouw is Bud (ook wel Budweiser in Amerika) minstens zo prominent aanwezig als Jupiler, Hertog Jan en Leffe, merken waarmee het Belgisch-Braziliaanse concern in Nederland vooral bekend is.