Oud-voetballer Kees Rijvers speelt nog gewoon een potje voetbal op de Haagse Markt

"Hier is lang over gedroomd in Princenhage", wist wethouder Patrick van Lunteren te vertellen in café Het Roode Hert. "Maar 'Breda brengt het samen', zoals we zeggen. Dat geldt voor de wensen van de bewoners om het plein aan te pakken en het geld van de gemeente. En er stapte een ondernemer in, die het plan ook steunt." Kees Rijvers, ook op de bijeenkomst aanwezig: "Ik heb zelf niet zo veel op de Haagsemarkt gevoetbald. Wel op de Dreef, bij de school en in achtertuinen. Ik denk nog vaak terug aan vroeger, aan hoe je hier kon buitenspelen. En als ik de plannen zie, denk ik dat het mooier wordt dan het ooit geweest is. Leg de parkeerplaatsen maar aan op een andere plek, en maak de markt vrij."