Oud scorebord NAC krijgt opknapbeurt: gelukstrofee naar de ‘halve’

Het scorebord werd in 1996 bij de opening van het Rat Verlegh Stadion in de nok gehangen en is inmiddels vervangen door een modern led-scherm. ,,We wilden het dolgraag hebben. Dat is gelukt, nu staat het hier”, zegt een blije directeur Jean-Paul Kuijpers over de jongste aanwinst, zoals het zwartgeel binnen de bedrijfsmuren toch al overheerst. ,,Het verkeert nog in redelijke staat, we gaan ’m reviseren. Het krijgt een mooie plek voor het pand, als de gemeente toestemming geeft. Het is een flink gevaarte, zo'n acht meter lang, 2,5 meter hoog.”