Oud-pupil (25) over de ondergang van Juzt: ‘Alsof je afscheid neemt van je tweede vader en moeder’

Veilig­heids­in­sti­tuut: Remtouw bij tokkelbaan­dra­ma Breda verkeerd gebruikt, instruc­teur handelde onjuist

12:16 BREDA - De instructeur van de tokkelbaan op dancefestival Ploegendienst in Breda heeft ten tijde van het ongeluk niet de juiste procedure gevolgd. Dat meldt veiligheidsinstituut Sport Institute Europe, waar het in opspraak geraakte buitensportbedrijf bij aangesloten zit. Volgens de procedure had het remtouw van de tokkelbaan absoluut niet door de karabiner mogen lopen. Een karabiner is een haak van metaal en een belangrijk hulpstuk voor het tokkelen.